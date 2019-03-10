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Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
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Из-за плохой погоды 3-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на лето

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды 3-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области, 3-й этап Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью «Лукоморье-2019» переносится на летний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

О времени и месте проведения будет сообщено не позднее 1 мая.

Напомним, соревнования должны были пройти 9 марта, затем перенеслись на 16 марта из-за погоды. Состязания планировать провести на льду Псковского озера в Печорском районе, в качестве резервного места был обозначен картодром «Печорский».

I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский». Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин. II-й этап прошел 9 февраля в деревне Алтун Новоржевского района. В абсолютном зачете победу одержал петербуржец Александр Шуляев.

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