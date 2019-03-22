Чемоданные настроения

18:59, 22 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова сегодня, 22 марта, дала пресс-конференцию. В видеоанонсе в группе облсовпрофа в «ВКонтакте» она весьма эмоционально обещала рассказать на встрече с региональными СМИ «всю правду» о деятельности профосюзов, дав ответ на публикации, в которых ей пророчили проблемы с законом за якобы имеющие место махинации с собственностью, и даже реальный срок. По факту на пресс-конференции госпоже Михайловой действительно пришлось ответить на неудобные вопросы. Но ощущение, что ее ответы все прояснили, не возникло.

После бодрого отчета о «летописи славных дел» псковского обласовпрофа, у Ульяны Михайловой поинтересовались, сколько возглавляемая ею организация зарабатывает. Она несколько затруднилась с ответом, пояснив, что точный «баланс» будет представлен только 31 марта. Но, впрочем, назвала примерную сумму ожиданий: «Около 65 млн рублей примерно доход составляет».

По словам Ульяны Михайловой, 40% своих доходов облсовпроф может тратить на фонд оплаты труды. Около 10% - на «иные виды налоговых обязательств», около 20% идет на ремонты, 30% - на «общее финансирование всех программ и мероприятий для членов профсоюза».

Все это тем более любопытно потому, что, согласно опубликованным на сайте регионального парламента декларациям, совокупный доход семьи Ульяны Михайловой за последние пять лет составил 36 млн рублей. Неудивительно: по данным СМИ, ежеквартально муж Ульяны Михайловой, который возглавляет дочернее предприятие облсовпрофа, санаторий «Хилово», получает премии размером больше 1 млн рублей.

Кстати, у председателя облсовпрофа поинтересовались, не видит ли она проблемы в то, что ее муж руководит крупнейшим активом профсоюзов, санаторием «Хилово», а брат связан с одним из крупнейших подрядчиков санатория. Как-никак, профсоюзы все время говорят о важности прозрачности в действиях коммерческих компаний и органов власти, а тут налицо если уж не конфликт интересов, то явная этическая проблема.

Впрочем, саму Ульяну Михайлову это нисколько не смущает. Отвечая на вопрос о том, не лучше ли было бы проводить договоры с подрядчиками через конкурс, она заявила: «Мы - общественная организация».

По ее мнению, достаточно того, что сделки проверяют контрольные органы двух хозяйствующих субъектов. «Пока каких-либо претензий и подозрений в завышенном ценообразовании не было», - подчеркнула лидер профсоюзов. На это «пока», надо полагать, обратили внимание многие.

Что же касается вышеупомянутых скандальных публикаций, - а именно они, а не отчет о работе профсоюзов, судя по всему, и стали поводом для встречи с прессой, - то Ульяна Михайлова, по ее словам, находится в некоторой прострации.

«Это что? Сюжет такой? Или пора паковать чемоданы? До конца оценка внутри нашей профсоюзной организации не пришла», - пояснила она. И добавила: «Проведем перегруппировку, встретимся с адвокатами».

Судя по всем этим оговоркам, профсоюзный босс не на шутку встревожена вниманием к своей персоне, семье и бизнесу. Оно и понятно: фигурирующие в публикациях суммы и в самом деле достаточно солидны для того, чтобы волноваться.