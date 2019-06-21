Марина Гаращенко взяла на контроль обновление медоборудования в Гдовском районе

23:10, 21 июня 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко взяла на контроль обновление медицинского оборудования в Гдовском районе. Такое заявление она сделала в ходе общения с медицинскими работниками района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, Марина Гаращенко посетила фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Тупицино и Чернево. Затем она осмотрела Гдовскую районную больницу, где побеседовала с коллективом учреждения. Она обсудила с медработниками кадровый дефицит, необходимость капитального ремонта больницы и приобретение нового оборудования. Марина Гаращенко заявила, что проработает вопрос с обновлением медтехники на своём уровне.

Также Гдовский район 21 июня с рабочим визитом посетили и другие руководители органов исполнительной власти. Каждый из них ознакомился с проблемами района в конкретной отрасли.

Так, заместитель губернатора Нинель Салагаева посетила гдовские предприятия и пообщалась с местными товаропроизводителями. Вице-губернатору показали на примере крестьянского хозяйства «Прометей», как идет заготовка кормов, выращивание овощей и ягод, яровой сев. Также руководитель крестьянского хозяйства доложил ей о планах по расширению сельхозпроизводства. Помимо этого Нинель Салагаева посетила молочно-товарную ферму «Добручи-2». На ферме имеется 850 голов крупного рогатого скота молочного направления, средний надой составляет 8,5 тысяч килограммов. Вице-губернатор призвала увеличить поголовье, повысить надои и проводить племенную работу на ферме. Нинель Салагаева отметила, что если ферма подтвердит статус племенного хозяйства, то она может рассчитывать на госпомощь.

Зампредседателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн встретился с работниками сферы культуры. Он обсудил с ними проблемы района в этой области и возможные пути их решения. В частности, было принято решение возвести пристройку в Яммском сельском доме культуры для местной библиотеки. С работниками сферы образования встретился руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Он обсудил с ними нацпроект «Образование» и текущие вопросы.

В этот день в Гдовском районе с рабочим визитом находился и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он осмотрел комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове, посетил Гдовскую среднюю школу, оценил качество ремонта в Яммской школе и осмотрел Яммский дом культуры и лесопарковую зону села.