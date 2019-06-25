Солистка Дрезденской оперы выступит в дни Ганзы в Пскове

12:50, 25 июня 2019, ПАИ

В рамках 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове выступит солистка Дрезденской оперы Антонина Весенина. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова 25 июня на пресс-конференции, посвященной праздничной программе для гостей и жителей города в Ганзейские дни, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Антонина Весенина родилась в Воронеже. Окончила вокальное отделение Воронежской государственной академии искусств (класс Натальи Савицкой). По окончании работала в камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ-опера», на сцене которого пела партии Джильды в «Риголетто», Женевьевы в «Сестре Анжелике», Луции в «Поругании Лукреции». С 2011 года – солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В июне 2014 года дебютировала на сцене концертного зала Мариинского театра в партии Царицы ночи. Как приглашенная солистка выступает в Большом театре России, Гамбургской государственной опере, в опере Земпера в Дрездене, берлинской Комише-опер, Немецкой опере на Рейне. Ее несравненный голос услышат и гости Ганзейских дней в Пскове.

Директор Псковской областной филармонии отметила, что Псковская областная филармония принимает активное участие в подготовке к Ганзейским дням в Пскове с технической и творческой стороны. В частности, она сообщила, что сейчас проходят репетиции сводного детского хора России, а чуть позже у них будут совместные репетиции с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Елизавета Барышникова также напомнила, что с 27 по 30 июня в БКЗ филармонии пройдут показы в рамках фестиваля «Западные ворота». Выдача пригласительных на открытие и закрытие кинофестиваля уже началась, их можно взять в кассе филармонии.

Также она сообщила, что 28 июня в Псковском кремле состоится совместный концерт со сводным большим хором Псковской области. По её словам, это будет нестандартная для оркестра программа, поскольку за последние два сезона все привыкли к классике, а на этом концерте будет звучать совсем другая музыка.

Елизавета Барышникова также отметила, что симфонический оркестр Псковской областной филармонии примет участие в протокольном мероприятии на приёме губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое состоится в «Простории» «Для нас это большая честь», - подчеркнула она.

Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.