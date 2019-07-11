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Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО

Фото ПАИ

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению памятников древнего Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом с пресс-конференции 11 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Аристархов подчеркнул, что включение храмов Пскова в Список ЮНЕСКО - это заслуга не только ученых, экспертов, методологов и переводчиков, но и всего административного аппарата региона.

7 июля 10 древних храмов Пскова вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, такое решение приняли участники комитета в Баку (Азербайджан). С подробным перечнем объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Областные власти не намерены останавливаться на достигнутом, и будут предпринимать меры по увеличению количества региональных памятников в списке ЮНЕСКО. Благодаря Пскову, Россия поднялась на 8-е место в мировом рейтинге ЮНЕСКО.

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