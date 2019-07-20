Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой

12:03, 20 июля 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила псковичей с 1116-летием со дня упоминания города в летописи и 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Вице-губернатор напомнила, что советские воины проявили мужество и героизм при освобождении Пскова в июле 1944 года. Она подчеркнула, что долг каждого псковича – чтить память о павших на полях сражений, погибших мирных граждан, и тех, кто выстоял в Великой Отечественной войне, кто поднимал из руин города и поселки, сожженные деревни псковской земли.

Вера Емельянова выразила отдельно благодарность ветеранам за труд, за преданность и любовь к родному городу. Она подчеркнула, что региональные и городские власти будут делать все возможное, чтобы молодое поколение всегда помнило о собственной великой истории и с уважением относилось к своему древнему наследию. При этом вице-губернатор отметила, что псковским властям предстоит ещё многое сделать для социального и экономического развития города. «Я уверена, что при активном участии жителей эта работа быстро принесет заметные и качественные результаты», - подчеркнула она.

«Примите мои самые искренние поздравления с праздником. Мирного неба, душевной теплоты, благополучия и крепкого здоровья», - заключила вице-губернатор.

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