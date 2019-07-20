Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём города

13:01, 20 июля 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили псковичей с 1116-летием со дня упоминания города в летописи и 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В поздравлении градоначальников говорится, что в День города псковичи вспоминают многовековую историю города и отдают дань памяти тем, кто строил Псков, прославлял, защищал, восстанавливал из руин, развивал и сегодня вносит свой посильный вклад в его процветание.

Власти Пскова отдельно выразили слова благодарности ветеранам. «Низкий вам поклон и искреннее спасибо за ваши силу воли и духа, за стойкость и мужество, за верность Отечеству и родному Пскову», - говорится в поздравлении.

Градоначальники отметили, что во все времена Псков славился самобытностью, мужеством и талантом своих жителей. «Вы бережно храните наше историческое и культурное наследие, и сегодня наш город по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России. При этом благодаря вашему труду Псков уверенно держит курс на дальнейшее развитие промышленности и совершенствование городской инфраструктуры. - Желаем вам здоровья, успехов в работе на благо нашего Пскова и благополучия!» - говорится в поздравлении.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет, читайте ЗДЕСЬ.