0
14:12
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
13:17
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
12:10
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
11:44
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
11:27
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
10:15
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
09:05
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Еще новости
Общество

Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие

Фото Дарьи Хватковой

Участники конкурса «Десантный взвод» проверили боем врученное им оружие на войсковом стрельбище гвардейского Псковского десантно-штурмового соединения в Пскове и привели его к нормальному бою. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны, команда из Китая традиционно будет соревноваться со своим оружием.

Проверка велась стрельбой одиночными выстрелами по специальной мишени, установленной на расстоянии 100 метров от огневого рубежа, после чего конкурсанты выполнили по 5 контрольных выстрелов из 3 положений: лежа, сидя и стоя.

Представители Ирана рассказали, что проведение подобных мероприятий крайне необходимо для демонстрации высоких результатов в ходе соревнований.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове. В 10:30 начнется концертная программа. Подробнее здесь>>>.

Подъехать к полигону можно со стороны улицы Маргелова и в объезд — по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через деревню Тямша, далее следуя по дороге «Палкино - Кислово – Псков». Схема проезда здесь>>> 

Также все желающие смогут попасть на полигон на бесплатных автобусах

Соревнования «Десантный взвод» проводятся в пятый раз, в Псковской области — второй раз. В них примут участие свыше 400 военнослужащих из 21 страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
01 августа 2019
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
01 августа 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
01 августа 2019
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
01 августа 2019
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
01 августа 2019
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
01 августа 2019
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
01 августа 2019
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции
31 июля 2019
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции

Идет загрузка...