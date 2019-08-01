Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие

13:17, 01 августа 2019, ПАИ

Участники конкурса «Десантный взвод» проверили боем врученное им оружие на войсковом стрельбище гвардейского Псковского десантно-штурмового соединения в Пскове и привели его к нормальному бою. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны, команда из Китая традиционно будет соревноваться со своим оружием.

Проверка велась стрельбой одиночными выстрелами по специальной мишени, установленной на расстоянии 100 метров от огневого рубежа, после чего конкурсанты выполнили по 5 контрольных выстрелов из 3 положений: лежа, сидя и стоя.

Представители Ирана рассказали, что проведение подобных мероприятий крайне необходимо для демонстрации высоких результатов в ходе соревнований.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове. В 10:30 начнется концертная программа. Подробнее здесь>>>.

Подъехать к полигону можно со стороны улицы Маргелова и в объезд — по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через деревню Тямша, далее следуя по дороге «Палкино - Кислово – Псков». Схема проезда здесь>>>

Также все желающие смогут попасть на полигон на бесплатных автобусах.

Соревнования «Десантный взвод» проводятся в пятый раз, в Псковской области — второй раз. В них примут участие свыше 400 военнослужащих из 21 страны.