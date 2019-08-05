Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»

13:39, 05 августа 2019, ПАИ

Псковские семьи поблагодарили губернатора Псковской области за региональную программу «Подарки для новорожденных». В частности, Щадрины из Пскова отметили, что это нововведение - реальная помощь молодым семьям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Мать четырёхмесячной Александры Ангелина Щадрина поблагодарила главу региона за то, что в Псковской области возвращается социальная поддержка молодых семей. «Ведь для родителей малышей подарочные сертификаты — реальная помощь. Мы, как только получили сертификат, не заезжая домой, поехали в магазин и купили на него хорошую прогулочную коляску. Я очень надеюсь, что эта программа - не единичная акция, и что такая поддержка семей с маленькими детьми будет продолжаться», - отметила псковичка.

1 августа в Псковской гордуме восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных». Также аналогичные подарки были вручены двенадцати семьям из Псковского района и трём молодым семьям из Дновского района.

«Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». «Подарок для новорожденного» — ещё одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить «Подарок для новорожденного» в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов будет проходить в перинатальном центре в день выписки.