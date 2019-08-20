Погода в Псковской области ненадолго испортится

17:59, 20 августа 2019, ПАИ

21 августа погода в Псковской области ненадолго испортится - пойдут дожди. Но уже к выходным они прекратятся и снова станет тепло, сообщила корресподенту Псковского агентства информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Уже завтра и в основном на юге области ожидаются сильные дожди, Псков они тоже затронут, но здесь они будут не такими интенсивными. Холодно не будет, это всё-таки не осенние ливни, градусов 18. Затем мы ждём улучшения. Выходные должны пройти под знаком тёплой погоды. Днём воздух прогреется до +18...+23 градусов, преимущественно без осадков», - уточнила специалист.

Она также пояснила, что жара, от которой страдают европейские страны, связана с блокирующим антициклоном. «Эта ситуация в Европе сопоставима с тем, что творилось у нас летом 2010 года. Эта жара нам пока не грозит. Мы не прогнозируем +30 градусов, тем более +32», - добавила Тала Нещадимова.

Погода в выходные дни будет тёплой и сухой, а это означает, что организаторы сразу нескольких мероприятий могут не беспокоиться. Например, в пятницу, 23 августа, под открытым небом на террасе отеля «Покровский» состоится концерт симфонического оркестра Псковской областной филармонии «Золото Вены». 24 августа в Псковской области организуют региональный чемпионат по велоспорту. В этот же день в Пскове состоится чемпионат мира по воркауту. 24-25 августа Палкинском районе соберутся участники фестиваля воздушных змеев, и хорошая погода им точно не помешает.