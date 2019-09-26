Односторонние движение вводится на Сиреневом бульваре в Пскове с 1 октября

18:10, 26 сентября 2019, ПАИ

С 1 октября в Пскове на Сиреневом бульваре вводится односторонние движение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что изменения вводятся после завершения ремонта бульвара в рамках строительства квартала «Северный».

«Проезжая часть довольно узкая - в случае парковки транспорта машинам будет не разъехаться. В связи с этим было принято решение сделать на данном участке дороги одностороннее движение, которое разрешит проблему. Кроме того, ехать в обратном направлении можно будет по другой стороне парка», - пояснил он.

Осенью в Пскове изменяется движение на ряде улиц. Так, с 5 сентября по 30 ноября из-за ремонта для автомобилей закрыт участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. А с 25 сентября по 2 октября в связи с проведением ремонтных работ на улице Юбилейной закрыт участок улицы Генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной.

27 сентября с 20:30 до 22:30 в связи с проведением в городе финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский» будет временно прекращено движение транспорта по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту.

Также с 8:00 30 сентября до 17:00 1 октября из-за работ на теплотрассе будет закрыт для движения транспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого. А с 9:00 2 октября до 24:00 4 октября в связи с работами на газопроводе – перекресток улиц Максима Горького и Конной.