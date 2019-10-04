В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова

10:06, 04 октября 2019, ПАИ

5 октября в Генуе (Италия) откроется выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова под названием #Draft #Russia. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

На выставке будут представлены более 30 фотографий, сделанных Дмитрием в разных городах России, в том числе в Пскове, с помощью камеры смартфона. Снимки можно будет увидеть в художественной галерее VisionQuesT по адресу: Piazza Invrea 4R.

Выставка в Италии продлится до 30 ноября.

31 марта на Youtube-канале журналиста Алексея Пивоварова вышел выпуск проекта «Редакция» под названием «про настоящую, исконную Россию и ее место в Instagram», героем которого, в частности, стал и псковский фотограф Дмитрий Марков. Ранее Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию».

Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино и часто путешествует по России, последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Фотограф также становился лауреатом различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. Он публиковался, в том числе, и на сайте Псковского агентства информации.

В 2017 году в России вышла первая книга Дмитрия Маркова под названием «Черновик». В марте этого года во Франции выпустили вторую книгу Дмитрия Cut Off.