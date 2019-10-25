Итоги недели: Повышение градуса, ротация в «ЕР» и чехарда в КПРФ

16:49, 28 октября 2019, ПАИ

На минувшей неделе в Псковской области произошли заметные события на политической сцене: с поста секретаря регионального отделения «Единой России» ушел занимавший его больше 8 лет спикер областного Собрания Александр Котов, новым главой псковских единороссов стал депутат Госдумы Александр Козловский. Впрочем, многим, возможно, важнее показалось то, что в Псковской области на два часа продлили время торговли алкоголем. Подробности — в нашем обзоре.

Потехе час

23 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области. Теперь продавать спиртное можно будет с 10 утра и до 10 вечера — на два часа больше, чем раньше.

Эти изменения были предложены общественниками и поддержаны представителями правоохранительных структур. Дело в том, что «сухой закон» с 21:00 до 11:00 привел к тому, что в регионе, в первую очередь в областной столице, распространились так называемые «наливайки»: по сути, алкомаркеты, которые мимикрировали под объекты общественного питания, и под этим предлогом торговали спиртным «на вынос» по розничным ценам в обход запретов.

Еженощное скопление страждущих вокруг таких «наливаек», как правило расположенных на первых этажах жилых домов, предсказуемо вызывало возмущение граждан. Кроме того, нередко алкоголь, который продавался в псевдокафе, оказывался контрафактным. Да и сам факт того, что предприниматели демонстративно обходят закон, не мог не оказывать пагубное воздействие на неокрепшие умы.

При этом и чиновники и правоохранители только разводили руками: с хозяевами «наливаек» ничего поделать нельзя. Разве что изредка удавалось поймать их на продаже откровенно «паленой» водки. Теперь же, когда время торговли алкоголем в обычных продуктовых магазинах увеличилось, есть надежда, что бизнес «наливаек» станет менее выгодным, а «честный ритейл» сможет более-менее на равных конкурировать с ними.

Разумеется, не обошлось и без волны возмущения в соцсетях. Некоторые поборники трезвого образа жизни заявили, что власти Псковской области, якобы, «сделали шаг назад» в борьбе с «зеленым змием». Однако очевидно, что желающий найти алкоголь обязательно это сделает. И лучше уж, если это будут не маргинальные псевдокафе, вокруг которых неизменно складывается атмосфера дебошей и антисанитарии.

Ротация и рост

24 октября председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов покинул пост секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Новым лидером регионального отделения партии стал депутат Госдумы, избранный по одномандатному округу от Псковской области, Александр Козловский.

Политически активные граждане не замедлили высказать мнение, что отставка Котова — это следствие низкого результата, показанного партией в регионе во время последнего Единого дня голосования. Напомним, тогда в 3 из 6 муниципальных районов кандидатов от партии власти обошли конкуренты, поддержанные «Яблоком».

Впрочем, сами единороссы настаивают, что речь идет о плановой ротации кадров: все-таки Александр Котов занимал свой пост больше 8 лет. А еще в мае 2019 года, комментируя отставку Ивана Цецерского с поста главы Пскова, спикер заявлял: «Любой руководитель, будь то коммерческой, бюджетной организации или руководитель органов местного самоуправления, эффективно работает в должности не больше 7-8 лет».

Нынче же, говоря уже о себе, Александр Котов напомнил, что два года назад партия взяла курс на кадровое обновление, а потому смена секретаря была «закономерна и объективна». Хотя и признал, что псковским партийцам «есть над чем серьезно поработать, имея в виду результаты прошедшей избирательной кампании».

При этом он заверил: «Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю». Александр Котов также подчеркнул, что ротация в руководстве региональной «Единой России» обсуждалась с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Своего сменщика спикер охарактеризовал самым лучшим образом: «Человек он неравнодушный, командный, инициативный, работает в регионе, пользуется авторитетом и уважением». «Хочу пожелать ему в полной мере проявить свои лучшие качества на пользу регионального отделения партии», - резюмировал Александр Котов.

Александр Козловский, в свою очередь, выразил надежду, что экс-секретарь реготделения партии Александр Котов будет поддерживать его и сотрудничать с ним. «Преемственность, на мой взгляд, - самый эффективный путь развития. Александр Алексеевич наш соратник, член команды и в высшей степени авторитетный и порядочный человек, настоящий товарищ. Он остается в наших рядах, и я горячо благодарю его за проделанную работу, мудрость и самоотдачу», - подчеркнул депутат Госдумы. Он также добавил, что надеется на поддержку в партийной работе со стороны губернатора Михаила Ведерникова.

В любом случае, можно констатировать, что политическая группа, которую представляет Александр Козловский, серьезно упрочила позиции в регионе. Напомним, что отец депутата, Николай Козловский, является главой Великих Лук. Считается, что к этой группе близка и Елена Полонская, кандидатуру которой «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Пскова, которые должны состояться в ноябре.

Любое действие, как известно, рождает противодействие. И именно в этом ключе можно истолковать отповедь, которую представители Псковской области получили еще 22 октября от спикера Госдумы Вячеслава Володина. В этот день на заседании фракции «Единой России» обсуждалась льготная поддержка из федерального бюджета, которую получат десять самых малообеспеченных регионов Российской Федерации. Перекличка показала, что на заседании присутствуют представители 9 из 10 регионов: отсутствовали парламентарии от Псковской области. Этот факт заставил Вячеслава Володина заявить: «Вот видите, коллеги! Сирота! А мы обсуждаем вопросы! О чем говорит? Вакансия!»

Впрочем, возможно, не стоит усматривать в словах Володина укол в адрес идущего на повышение Козловского, как поступили некоторые наблюдатели. Как известно, Псковскую область в Госдуме представляет не только депутат-одномандатник, но и списочники: пскович Александр Васильев, а также единоросс Евгений Федоров и жириновец Антон Морозов.

Бегство с корабля

О «ротации» на минувшей неделе говорили и псковские коммунисты. По крайней мере, именно этим первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко объяснил решение депутата гордумы Пскова от КПРФ Александра Тимофеева сложить мандат: «На пленуме Центрального комитета КПРФ принято решение проводить депутатскую ротацию, «чтобы не засиживались». «В преддверии новых выборов важно обкатывать новых людей. Такая практика и дальше будет продолжаться, не только на местных уровнях, но и в Государственной Думе. Ничего здесь странного и необычного нет», - добавил Алексеенко.

При этом сам парламентарий заявил, что вынужден досрочно сложить полномочия в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области. «Приходится разрываться: там – собрание, тут – комитет», - рассказал Александр Тимофеев.

Какую такую активную деятельность ведет организация ветеранов войск правопорядка — большая загадка. Но в любом случае, версия о том, что отозвать депутата с середины срока — это «Ростация», не выдерживает никакой критики.

То, насколько коротка кадровая скамейка псковских коммунистов — ни для кого не секрет. Зачастую КПРФ не найти сильных кандидатов для участия в выборах с маломальским шансом на победу. Но то, что уже избранные депутаты по тем или иным причинам вынуждены отказываться от партийного мандата — это уже, конечно, перебор.

Не бесплатный сыр

И напоследок — немного об экономике. Точнее, о ее тесной связи с той же политикой.

Мы уже привыкли, что благодаря работе свиноводческого гиганта — Великолукского агрохолдинга — Псковская область вот уже несколько лет входит в число лидеров по производству мяса. В частности, по данным на 1 сентября наш регион был на 14-м месте в России по данному показателю.

Теперь же у жителей области появился новый повод для гордости: сыр. По итогам первых восьми месяцев этого года регион занял 13-е место в России по объемам производства сыра и сырных продуктов.

Судя по всему, значительную роль в этом сыграла работа еще одного крупного великолукского агрохолдинга — компании Дмитрия Матвеева, которой принадлежит уже довольно известный сырный бренд «Кабош».

Стоит отметить, что Дмитрий Матвеев в свое время активно участвовал в политике: был депутатом регионального парламента и баллотировался на пост мэра Великих Лук. Однако в последние годы он не отличается политической публичностью, зато поддерживает и развивает целый ряд СМИ, в которых ведет информационную войну с уже упоминавшейся сегодня группой Козловских.

Экономические ресурсы для этой борьбы у Матвеева есть. Тем более, что он при всяком удобном случае демонстрирует: его холдинг — желанный гость в любом регионе, заинтересованном в развитии сельского хозяйства. Посты о переговорах с областными министерствами и ведомствами на эту тему в соцсетях великолучанина не редкость.

Можно предположить, что новый виток в карьере Александра Козловского может привести к усилению этой борьбы. И от ее результатов будет зависеть, в том числе, останется ли Псковская область в числе лидеров сырной отрасли.