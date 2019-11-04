Псковичей призывают больше заниматься спортом

13:24, 04 ноября 2019, ПАИ

В современном обществе большая часть населения проводит своё рабочее время в положении сидя. Однако такой малоподвижный образ жизни губителен для организма и приводит, в частности, к искривлению позвоночника, нарушению зрения, головным болям, лишнему весу. Чтобы снизить вероятность получения заболеваний от «сидячего образа жизни», псковичам рекомендуют больше заниматься спортом. О том, как помогают организму регулярные занятия спортом, смотрите в видеоролике Псковского агентства информации.

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников считает, что минимальная физическая нагрузка каждый день должна составлять пять тысяч шагов на свежем воздухе. Он рекомендует после работы прогуляться по парку или же просто дойти до дома пешком. В целом же специалисты советуют интенсивные нагрузки продолжительностью не менее 30 минут два-три раза в неделю.

Эксперт также рекомендует уделять внимание не только физической активности, но и правильному питанию. Сергей Калашников советует отказаться от фаст-фуда и ограничить употребление жирной пищи, а также есть больше овощей и фруктов, цельнозерновые продукты.

Сейчас в Псковской области идёт разработка программы по продвижению здорового образа жизни и здорового питания.