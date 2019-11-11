0
20:29
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
19:20
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
19:00
Валерий Кузьмин о Российском историческом обществе в Пскове, о предстоящей работе и единомышленниках
18:17
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
18:14
Оглашаются результаты голосования на конференции «Единой России» в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17:46
Ганзейские дни в Пскове вошли в число претендентов на «Народное признание-2019»
17:18
Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу
Еще новости
Общество

Псковская ГРЭС сбрасывает лишнюю воду

Псковская ГРЭС в Дедовичах пропускает излишние воды в нижний бьеф после ливневых дождей, которые прошли в Псковской области и стали причиной подъёма уровня воды в реке Шелонь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, мероприятие организовано для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и организации безаварийного прохождения дождевого паводка.

Согласно правилам технической эксплуатации гидротехнических сооружений, надежная и безопасная работа оборудования электростанции осуществляется при соблюдении нормального подпорного уровня (НПУ) водохранилища, который составляет 69 м. Значительное повышение и понижение уровня водохранилища не допускается.

5 ноября проведено информирование ГО, ЧС и МР администрации Дедовичского, Порховского районов и Солецкого района Новгородской области, ГУ МЧС России по Псковской области о режиме прохождения паводка через гидроузел Псковской ГРЭС.

Пиковая ситуация наблюдалась 6 ноября с 9:30 до 14:30 по московскому времени, когда затворы гидротехнических сооружений были открыты по 2 тыс. 700 мм, обеспечивая пропуск 294 кубических метров воды в секунду. На данный момент затворы плотины открыты на 700 мм, что соответствует расходу 102 кубометров воды в секунду.

Также сообщается, что на Псковской ГРЭС сформирована паводковая комиссия под руководством главного инженера филиала и бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала и организован усиленный оперативный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Для снижения неблагоприятных последствий паводка в нижнем бьефе реки Шелонь, маневрирование затворами гидроузла осуществляется планомерно по мере изменения уровня воды в водохранилище, добавили в предприятии.

Сейчас уровень воды в реке Шелонь пошел на спад. На протяжении нескольких дней, с 3 ноября, в Псковской области шли сильные дожди. В результате поднялся уровень воды в реках Пскова, Великая. 7 ноября Шелонь подтопила Порхов, вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас идет реконструкция. В Пскове из берегов вышла река Пскова, была подтоплена парковая зона, ливневая канализация не справлялась с потоками воды и в нескольких микрорайонах лужи превратились в водоемы, в ряде мест жители города фотографировали плавающих уток в непривычных местах, в частности, на аллеях парка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
11 ноября 2019
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
Оглашаются результаты голосования на конференции «Единой России» в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11 ноября 2019
Оглашаются результаты голосования на конференции «Единой России» в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Ганзейские дни в Пскове вошли в число претендентов на «Народное признание-2019»
11 ноября 2019
Ганзейские дни в Пскове вошли в число претендентов на «Народное признание-2019»
Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу
11 ноября 2019
Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу
Михаил Ведерников рекомендовал депутатам от «Единой России» пересмотреть подходы к работе
11 ноября 2019
Михаил Ведерников рекомендовал депутатам от «Единой России» пересмотреть подходы к работе
Михаил Ведерников назвал кадровые перемены в реготделении «ЕР» сменой эпох
11 ноября 2019
Михаил Ведерников назвал кадровые перемены в реготделении «ЕР» сменой эпох

Идет загрузка...