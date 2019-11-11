Псковская ГРЭС сбрасывает лишнюю воду

15:32, 11 ноября 2019, ПАИ

Псковская ГРЭС в Дедовичах пропускает излишние воды в нижний бьеф после ливневых дождей, которые прошли в Псковской области и стали причиной подъёма уровня воды в реке Шелонь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, мероприятие организовано для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и организации безаварийного прохождения дождевого паводка.

Согласно правилам технической эксплуатации гидротехнических сооружений, надежная и безопасная работа оборудования электростанции осуществляется при соблюдении нормального подпорного уровня (НПУ) водохранилища, который составляет 69 м. Значительное повышение и понижение уровня водохранилища не допускается.

5 ноября проведено информирование ГО, ЧС и МР администрации Дедовичского, Порховского районов и Солецкого района Новгородской области, ГУ МЧС России по Псковской области о режиме прохождения паводка через гидроузел Псковской ГРЭС.

Пиковая ситуация наблюдалась 6 ноября с 9:30 до 14:30 по московскому времени, когда затворы гидротехнических сооружений были открыты по 2 тыс. 700 мм, обеспечивая пропуск 294 кубических метров воды в секунду. На данный момент затворы плотины открыты на 700 мм, что соответствует расходу 102 кубометров воды в секунду.

Также сообщается, что на Псковской ГРЭС сформирована паводковая комиссия под руководством главного инженера филиала и бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала и организован усиленный оперативный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Для снижения неблагоприятных последствий паводка в нижнем бьефе реки Шелонь, маневрирование затворами гидроузла осуществляется планомерно по мере изменения уровня воды в водохранилище, добавили в предприятии.

Сейчас уровень воды в реке Шелонь пошел на спад. На протяжении нескольких дней, с 3 ноября, в Псковской области шли сильные дожди. В результате поднялся уровень воды в реках Пскова, Великая. 7 ноября Шелонь подтопила Порхов, вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас идет реконструкция. В Пскове из берегов вышла река Пскова, была подтоплена парковая зона, ливневая канализация не справлялась с потоками воды и в нескольких микрорайонах лужи превратились в водоемы, в ряде мест жители города фотографировали плавающих уток в непривычных местах, в частности, на аллеях парка.