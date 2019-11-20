Наталья Тихомирова: Гремячая башня - знаковый объект Псковской области и его необходимо восстанавливать

13:03, 20 ноября 2019, ПАИ

«Гремячая башня - знаковый объект Псковской области и его необходимо восстанавливать», - заявила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова в ходе выезда на Гремячую башню, где сейчас идут восстановительные работы после урагана, который повредил кровлю, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Тихомирова отметила, что работы на прошлой неделе пришлось приостановить, поскольку специалисты по промышленному альпинизму уезжали в командировку, а в регионе «не такое большое количество специализированных сил и техники».

Сейчас работы на объекте возобновлены, силами подведомственному комитету учреждения будут заменены сгнившие стропила и листы кровельного покрытия. Контур крыши планируется закрыть за 2-3 дня, в зависимости от погодных условий.

«В дальнейшем мы подаем заявки на финансирование в Министерство культуры РФ и будем ожидать выделения федеральных средств на ремонт этого объекта. Хотелось бы, конечно, получить финансирование на полный комплекс работ, поскольку объект этого достоин», - подчеркнула Наталья Тихомирова. Также, по ее словам, подведомственное учреждение должно подготовить окончательную смету, все документы будут отправлены в Минкульт до 30 ноября.

Кроме того, Наталья Тихомирова выразила благодарность Общественному совету за то, что они «переживают за объект»: «Спасибо им от лица всей Псковской области, в частности, от меня. Я всегда рада с ними общаться и всегда их жду».

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области также поблагодарила Аппарат администрации Псковской области и главное управление МЧС РФ по региону за предоставленную спецтехнику и строительные материалы.

«Все структуры сработали в этой ситуации слаженно», - заключила Наталья Тихомирова.

27 ноября на Псковскую область обрушился сильный ветер. В результате несколько муниципалитетов остались без света, в частности, в Пскове ветер повалил деревья, рекламные билборды, в нескольких домах даже выбило окна и сорвало часть кровли, два человека получили травмы.

Гремячая башня, высотой около 29 метров и шириной у основания около 15 метров, стоит на берегу реки Псковы. Ее построили в начале XVI века и долгое время башня именовалась Комсодемьянской.