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Общество

Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой

«Вам предстоит оправдать высокое доверие честной работой», — обратился председатель Псковского областного Собрания Александр Котов к Елене Полонской, которая вступила в должность главы Пскова 25 ноября. Инаугурация прошла в городском культурном центре Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер Собрания подчеркнул, что депутаты Псковской городской Думы доверили Елене Полонской ответственный пост, который сопряжен с огромными обязанностями. «Глава Пскова – это связующее звено между депутатами, которые избраны, между органами власти. Это важная и очень ответственная работа», — отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента пожелал Елене Полонской внимательного и чуткого отношения к гражданам, успешной работы и поиска таких решений, которые бы улучшали жизнь Пскова.

«В добрый путь», — добавил Александр Котов и подарил Елене Полонской часы с символикой Псковского областного Собрания и цветы.

Елена Полонская исполняла полномочия главы Пскова после ухода с этого поста Ивана Церерского с мая 2019 года. На ноябрьской сессии городской Думы депутаты избрали ее главой Пскова.

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