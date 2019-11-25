Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой

10:35, 25 ноября 2019, ПАИ

«Вам предстоит оправдать высокое доверие честной работой», — обратился председатель Псковского областного Собрания Александр Котов к Елене Полонской, которая вступила в должность главы Пскова 25 ноября. Инаугурация прошла в городском культурном центре Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер Собрания подчеркнул, что депутаты Псковской городской Думы доверили Елене Полонской ответственный пост, который сопряжен с огромными обязанностями. «Глава Пскова – это связующее звено между депутатами, которые избраны, между органами власти. Это важная и очень ответственная работа», — отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента пожелал Елене Полонской внимательного и чуткого отношения к гражданам, успешной работы и поиска таких решений, которые бы улучшали жизнь Пскова.

«В добрый путь», — добавил Александр Котов и подарил Елене Полонской часы с символикой Псковского областного Собрания и цветы.

Елена Полонская исполняла полномочия главы Пскова после ухода с этого поста Ивана Церерского с мая 2019 года. На ноябрьской сессии городской Думы депутаты избрали ее главой Пскова.