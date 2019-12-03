0
18:10
Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
17:31
Установить на электроопорах гнездовые платформы для аистов предлагают в Псковской области
17:19
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
17:04
Мы пойдём другим путём: Методичку для застройщиков и проектировщиков разработали в Псковской области
16:14
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
15:15
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
14:06
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
Еще новости
Общество

Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»

Псков ганзейский Городской СУ Кубок Княгини Ольги

Ралли «Псков Ганзейский» выдвинуто на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019 в номинации «Событие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал глава Лавровской волости Печорского района, по дорогам которой проходит гонка, Кирилл Кононов.

КАМАЗ на площади Ленина

В письме отмечается, что ралли проходило с 27 по 28 сентября в статусе финала кубка России, финального этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финала моносерии LADA RALLY CUP.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 64 экипажа из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия).

Обладатель Трофея Александра Невского 2019

Впервые на ралли в Пскове был организован городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги», результаты которого шли в зачёт гонки. Его победителем стал экипаж Вячеслава Прохорова и Кирилла Чапаева (Москва, Санкт-Петербург).

Артур Мурадьян на трамплине

Кроме того, специальным гостем мероприятия стал «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». По оценкам наблюдателя Российской автомобильной федерации, на этом спецучастке присутствовали порядка 10 тысяч зрителей.

Победители ралли в абсолютном зачете

После городского спецучастка ралли «Псков Ганзейский» соревнования продолжились 28 сентября по классическому маршруту в Печорском и Палкинском районах, традиционно была организована зрительская зона «Трамплин. Лавры». С результатами ралли «Псков Ганзейский» можно ознакомиться здесь>>>

 

В этом году общественная премия «Народное признание» проводится в десятый раз. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие».

Заявки с фотографией претендента принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте на адрес premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие» Проект «Дорога добра» номинирован на «Народное признание - 2019» Поэт Анатолий Градов стал кандидатом на премию «Народное признание – 2019» в номинации «Талант» Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019» Печорская певица Марина Травкина поборется за статуэтку «Народного признания» Ольгинская гимназия поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива» Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» претендует на «Народное признание - 2019» Жители Новоржевского района выдвинули председателя СПК «Выбор» на «Народное признание - 2019» Проект «Лига дворового футбола Псковской области» поборется за «Народное признание - 2019» Проект по сохранению 300-летнего Стрелецкого домика в Печорах претендует на «Народное признание - 2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
03 декабря 2019
Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
Установить на электроопорах гнездовые платформы для аистов предлагают в Псковской области
03 декабря 2019
Установить на электроопорах гнездовые платформы для аистов предлагают в Псковской области
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
03 декабря 2019
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
03 декабря 2019
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
03 декабря 2019
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
03 декабря 2019
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
03 декабря 2019
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
03 декабря 2019
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав

Идет загрузка...