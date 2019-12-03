Ралли «Псков Ганзейский» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»

18:10, 03 декабря 2019, ПАИ

Ралли «Псков Ганзейский» выдвинуто на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019 в номинации «Событие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал глава Лавровской волости Печорского района, по дорогам которой проходит гонка, Кирилл Кононов.

В письме отмечается, что ралли проходило с 27 по 28 сентября в статусе финала кубка России, финального этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финала моносерии LADA RALLY CUP.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 64 экипажа из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия).

Впервые на ралли в Пскове был организован городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги», результаты которого шли в зачёт гонки. Его победителем стал экипаж Вячеслава Прохорова и Кирилла Чапаева (Москва, Санкт-Петербург).

Кроме того, специальным гостем мероприятия стал «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». По оценкам наблюдателя Российской автомобильной федерации, на этом спецучастке присутствовали порядка 10 тысяч зрителей.

После городского спецучастка ралли «Псков Ганзейский» соревнования продолжились 28 сентября по классическому маршруту в Печорском и Палкинском районах, традиционно была организована зрительская зона «Трамплин. Лавры». С результатами ралли «Псков Ганзейский» можно ознакомиться здесь>>>

В этом году общественная премия «Народное признание» проводится в десятый раз. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие».

Заявки с фотографией претендента принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте на адрес premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>