Польза для ближнего: В Псковской области названы лучшие проекты социального предпринимательства

17:16, 04 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» наградили авторов девяти лучших социальных проектов. Псковское агентство информации решило ознакомиться с победившими проектами и узнать, как с помощью них жизнь в регионе становится лучше.

В этом году региональный этап всероссийского конкурса социальных проектов, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ, проводился уже в третий раз, при этом интерес к участию в мероприятии заметно вырос. Если в предыдущие годы в конкурсе участвовали 23 социальных предпринимателя, то в этом – 29.

Представленные социальные проекты оценивались в 10 номинациях по 6 направлениям, которые соответствуют основным нацпроектам, реализуемым в России.

Согласно условиям конкурса, на региональном этапе демонстрировались практики поддержки социального предпринимательства в Псковской области. Основная цель – продвижение социальных проектов в массы с последующей их реализацией для достижения позитивных социальных изменений в обществе.

В рамках регионального конкурса все желающие могли не только ознакомиться с проектами, но и обменяться опытом. По итогам регионального этапа конкурса были отобраны девять проектов, авторов которых наградили на втором региональном форуме социального предпринимательства 22 ноября.

Впереди победителей ждёт федеральный этап, где они поборются за звание лучшего социального проекта России. Там же, на федеральном уровне авторы лучших псковских социальных проектов смогут обменяться опытом с другими предпринимателями из разных регионов России.

Все представленные на региональный конкурс проекты содержали инновационный подход к решению социальных проблем, имели финансово устойчивую бизнес-модель, а при их реализации предполагается, что все они поспособствуют решению важных социальных проблем. Но, как это обычно бывает в конкурсах, жюри необходимо было выбрать лучших из лучших.

Культурное просвещение

По направлению «Культура» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победителем стал проект Юрия Гуренко «Информационно-просветительский центр «Льняная губерния». Это первый музей льна в Псковской области, который был открыт 5 июля в Печорах. На протяжении длительного времени Псковская область была одним из центров по производству льна, и авторы проекта захотели напомнить о важности этой сельскохозяйственной культуры для региона. В музее представлены все этапы производства льна: от выращивания до начала производства. Так что, если вы хотите прикоснуться ко льну, узнать выращивании этого растения и сферах его применения, то всё это можно сделать в музее.

В другой номинации этого направления – «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» – лучшим был признан проект Ольги Волконской «Ремесленная деревня». Женщина вместе с семьёй переехала из Тюмени в деревню Сорокино Печорского района и сделала здесь пекарню, дом для гостей и дом для ремесел. Все эти объекты стали частью «ремесленной деревни», в которой любой желающий может попробовать себя в разных ремеслах, например, в ткачестве и гончарном деле. Мастер-классы для посетителей проводит сама хозяйка социального объекта.

В специальной номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» выиграл проект «Гусли — душа земли Псковской» Елены Николаевой.

Здоровье, образование и экология в приоритете

Центр по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева стал победителем по направлению «Здравоохранение» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Этот центр петербуржцы Михаил и Наталья Алексеевы обустроили в Пскове.

Сюда приезжают специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода и помогают детям с ДЦП осваивать навыки, которые для здорового ребенка являются самыми обычными. Как выяснилось, до открытия этого центра родителям приходилось возить своих детей с таким заболеванием в другие города, теперь же квалифицированная помощь доступна и в Пскове. Сейчас услугами центра пользуются 150 семей не только из Пскова, но и области.

В этом же направлении в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» победил проект «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища» Николая Петрова. Этот проект направлен на помочь малоимущим пенсионерам, живущим в частном секторе. Авторы инициативы закупили инструменты и теперь улучшают жилищные условия пенсионеров.

По направлению «Образование» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» был назван центр профессионального самоопределения «Движение на опережение» Екатерины Пентюшенко. Проект реализуется на базе Великолукского бизнес-инкубатора. Его цель – помочь детям осознанно выбрать свою будущую профессию.

Великолукские владельцы экскурсионной пасеки «Пчелиный хуторок» Анатолий и Анастасия Нестеровы стали победителями по направлению «Экология» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии». Их проект – эко-туристическая учебно-оздоровительная пасека, которая есть в Псковской области в единственном экземпляре. На пасеке проходит курс оздоровления на ульях, экскурсии, дегустации мёда и мастер-классы. Авторы проекта хотят вызвать интерес к пчеловодству у молодежи для того, чтобы в будущем передать им это ремесло.

По направлению «Производительность труда и поддержка занятости» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» выиграл проект сыроварни «Бебешкино» Анвара Зуфарова.

Автор проекта планирует построить новую сыроварню с производственной мощностью до 36 тонн в год, что создаст дополнительно 10 рабочих мест, повысит туристическую привлекательность местности и даст импульс к реализации других проектов и развитию деревни Бебешкино.

Ещё одним победителем в конкурсе стал 15-летний Максим Осипенко. Его проект «Let’s create» выиграл по направлению «Цифровая экономика» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья».

Рост интереса

Как видно из проектов победителей, социальное предпринимательство в Псковской области реализуется по различным направлениям. Растёт и интерес псковичей к организации проектов такой направленности. Все авторы преследуют лишь одну цель – они хотят решить ту или иную проблему, которая имеется в обществе.

Сегодня Псковскую область справедливо можно назвать одним из лидеров развития социального предпринимательства. Например, на это указывает то, что в этом году регион был удостоен премии «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства». Или можно вспомнить успехи псковичей в области социального предпринимательства в прошлом году. Тогда проект псковича Алексея Орлова в сфере дополнительного образования детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D- печати «РОББО Клуб» признали лучшим на всероссийском конкурсе проектов «Лучший социальный проект года – 2018». Что ж, подождём финала конкурса этого года, и будем надеяться, что псковские проекты вновь смогут завоевать заслуженную награду.