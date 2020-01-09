Поисковики нашли тело пропавшего в новогоднюю ночь жителя Великих Лук

17:20, 09 января 2020, ПАИ

Тело мужчины нашли в реке Ловать в районе деревни Мордовичи Великолукского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском поисковом отряде «След», погибшим предположительно является житель Великих Лук Дмитрий Минаков, который пропал в новогоднюю ночь.

«По приметам и одежде — он», — отметили поисковики. Известно, что после полуночи 1 января мужчина уехал на такси из деревни Малахово Великолукского района.

В ходе поисков Дмитрия Минакова около деревни Малахово были найдены скелетированные останки человека. В тот же день специалисты установили личность погибшего.