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Общество

«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием

Елена Полонская

Посланием для семьи назвала Елена Полонская выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Елены Полонской, основной акцент глава государства сделал на решении демографических задач — это продление до конца 2026 года государственной программы материнского капитала, её распространение на семьи, где родился первенец, введение с 1 января текущего года ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, а также обеспечение всех учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года.

«Ведь сбережение населения - это стратегическое направление деятельности органов власти», - пояснила Елена Полонская.

Глава Пскова подчеркнула, что президент услышал родителей и региональное отделение партии по вопросам горячего питания школьников. Так, в 2018 году 120 родителей школьников и партийцев провели в рамках проекта «Крепкая семья» родительскую экспертизу питания в псковских школах, по итогам которой выявили проблемы не 100% охвата горячим питанием детей и различия питания для детей из разных социальных категорий.

Соответствующую резолюцию направили заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ, Генсовету «Единой России», а также депутату Госдумы, секретарю регионального отделения партии Александру Козловскому.

Елена Полонская обратила внимание на то, что благодаря инициативе президента в школах устранят проблемы с горячим питанием. Глава Пскова добавила, что в областном центре получилось сделать то, о чем сказал Владимир Путин, — вовлечь жителей в обсуждение национальных проектов.

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