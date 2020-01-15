«Посланием для семьи» назвала Елена Полонская выступление президента перед Федеральным Собранием

13:52, 15 января 2020, ПАИ

Посланием для семьи назвала Елена Полонская выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Елены Полонской, основной акцент глава государства сделал на решении демографических задач — это продление до конца 2026 года государственной программы материнского капитала, её распространение на семьи, где родился первенец, введение с 1 января текущего года ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, а также обеспечение всех учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года.

«Ведь сбережение населения - это стратегическое направление деятельности органов власти», - пояснила Елена Полонская.

Глава Пскова подчеркнула, что президент услышал родителей и региональное отделение партии по вопросам горячего питания школьников. Так, в 2018 году 120 родителей школьников и партийцев провели в рамках проекта «Крепкая семья» родительскую экспертизу питания в псковских школах, по итогам которой выявили проблемы не 100% охвата горячим питанием детей и различия питания для детей из разных социальных категорий.

Соответствующую резолюцию направили заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ, Генсовету «Единой России», а также депутату Госдумы, секретарю регионального отделения партии Александру Козловскому.

Елена Полонская обратила внимание на то, что благодаря инициативе президента в школах устранят проблемы с горячим питанием. Глава Пскова добавила, что в областном центре получилось сделать то, о чем сказал Владимир Путин, — вовлечь жителей в обсуждение национальных проектов.