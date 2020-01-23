Уголовное дело в отношении экс-главы Печорского района готовится для передачи в суд

14:19, 23 января 2020, ПАИ

Уголовное дело в отношении экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова, оскорбившего сотрудников ГИБДД, готовится для передачи в суд. Расследованием занимаются сотрудники следственного комитета, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы ведомства, информация об этом факте в ведомстве была ещё до появления скандального видео. «Однако самого видео не было, не было объективных данных, чтобы подтвердить имеющуюся информацию. При этом на момент публикации видео проверка уже велась», - рассказал он.

13 ноября 2019 года в средствах массовой информации и социальных сетях появилась видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов матом разговаривал с сотрудниками ГИБДД. После этого следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело за оскорбление представителя власти.

14 ноября он сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». Собрание депутатов Печорского района приняло отставку Дмитрия Сопотова. Исполняющей полномочия главы района стала его заместитель Марина Егорова.

Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля.