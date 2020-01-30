Спасшие из огня трёх человек полицейские удостоены «Народного признания»

19:26, 30 января 2020, ПАИ

Полицейские из Великих Лук Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов удостоены Первой общественной премии Псковской области «Народное признание -2019» в номинации «Защита» за спасение из огня трёх человек. Во втором туре голосования на сайте Псковского агентства информации их поддержали 603 человека, также за полицейских отдали голоса 8 членов жюри. В сумме они набрали 879,72 балла.

Статуэтку «Народного признания» и дипломы великолучанам вручила председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Очень приятно и отрадно вручать премию в такой номинации, - отметила Ольга Евстигнеева. - Очень замечательно, что у нас есть такие люди - доблести и чести, которым можно вручить такую замечательную премию. Вы признаны лучшими из лучших!».

Также в номинации «Защита» на награду претендовали инспекторы ДПС из Пскова Александр Никонов и Артём Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки и психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков, который помог попавшей в аварию девушке. Они набрали практически равное количество баллов: у полицейских – 361,18 балла (292 голоса на сайте ПАИ и поддержка двух членов жюри), у психолога – 327,18 балла (258 голосов на сайте ПАИ и поддержка двух членов жюри).

Всего в этом году на «Народное признание» претендовали 120 кандидатов, из них 5 - в номинации «Защита».

Премия вручается в 10-ый раз, о том, как проходили предыдущие 9 церемония и кто стал победителем, читайте здесь>>>