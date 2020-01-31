Пернатый охотник: Беркута с добычей сняли в Полистовском заповеднике

10:24, 31 января 2020, ПАИ

В Полистовском заповеднике в объектив камеры попала редкая хищная птица из семейства ястребиных - беркут. Запечатлен хищник в момент охоты. Беркут попытался подняться в воздух с тяжелой добычей в когтях. Видеоролик опубликован на YouTube-канале заповедника.

Судя по записи добычей беркута стала куница или крупный хорек.

Беркут считается искусным охотником. У него мощные конечности, острые и длинные когти, сильный клюв – всё это позволяет ему наносить смертельные удары своей жертве. При этом строение его тела разрешает ему ловить добычу самых разных размеров: от мелких грызунов до зайцев. Но иногда, как в данном случае, беркут нападает на зверей, чья масса тела значительно превосходит его собственную.

В Полистовском заповеднике довольно часто в объективы камер попадают разные животные. Так, в январе 2018 года в фотоловушку Полистовского заповедника попадал лось, кормящийся на солонце, и пополняющий запасы бобёр, в декабре 2018 года - барсук и енотовидные собаки, делившие одну нору, в феврале 2019 года - речная выдра, а в апреле 2019 года - рысь.