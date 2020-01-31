Народное признание - 2019: Что размещали в соцсетях гости премии

23:03, 31 января 2020, ПАИ

30 января в Пскове отгремела торжественная церемония награждения победителей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Десять лет подряд в регионе определяют достойных и лучших из лучших! Псковское агентство информации представляет вниманию читателей впечатления победителей, номинантов и гостей премии, размещенные на просторах социальных сетей.

«Спасибо всем, кто верил в нас и всем, кто разобрался в этом сложном голосовании, и отдал свой голос за нас, – написали ребята-победители из скейт-парка «Волна». – Для нас это было реально неожиданно и очень приятно!»

Победители поблагодарили остальных претендентов в номинации «Открытие» за вклад в развитие родного города и за сильное, честное и дружеское соперничество в этом конкурсе, а Псковское агентство информации – за «крутую движуху».

«Ну и конечно же, спасибо всем тем, кто был причастен к реализации нашего проекта, и тем, кто двигается сейчас с нами на этой волне!» – добавили победители номинации «Открытие».

Многие победители подчеркивают возрастающий с каждым годом престиж премии, заслуженно ставшей авторитетной в регионе. «Мы получили самую престижную в Псковской области премию «Народное признание», – заявил автор проекта «Лига дворового футбола» Андрей Бегмурадов.

Ведущие Александр Робин и Владимир Дягилев гордо подчеркнули, что церемонию вручения премии «Народное признание» они ведут уже не первый год. Ох уж вы, наши старички! Ребятам пришлось не на шутку напрячь извилины, чтобы вспомнить все «резонансные события» в регионе за последние 10 лет при подготовке сценария торжественного мероприятия. За постановку «виртуального» сражения между ливонским рыцарем и славянским дружинником Робину и Дягилеву отдельная благодарность!

Не остались в стороне от отзывов и те, кто занял вторые и третьи места. Так, социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров, претендовавший на победу в номинации «Призвание», в своем Instagram выразил благодарность за поддержку и доверие проголосовавшим. «Благодаря вам я занял второе почетное место в финале премии «Народное признание - 2019»! Самая лучшая награда для меня – ваша оценка моего труда», – написал активист.

Площадка премии стала не только местом получения заветных наград, но и местом для знакомств. Например, тренер детской команды «Чайка-Юность» Гдовского района, победитель «Народного признания – 2018» в номинации «Инициатива», член жюри премии 2019 года Алексей Боженов познакомился с создателем первого в регионе приюта для аистов «Дом белого аиста» Мариной Сиденко – победительницей в номинации «Призвание».

Между прочим, премия не раз становилась ключом к реализации многих совместных проектов, авторы которых познакомились как на площадке церемонии, так и после ее завершения.

Кстати, большое количество хвалебных отзывов в социальных сетях адресовано именно «Дому белого аиста» и Марине Сиденко. Пользователи «ВКонтакта» рады, что победа досталась «человеку с большой буквы». «Будем надеяться, что вместе с «признанием» у аистов появится еще больше друзей!» – отметила одна из ее подписчиц.

«Аистиный дом» стал победителем в номинации «Призвание» на «Народном Признании – 2019»! Это удивительно и чудесно, и еще это значит, что работа по спасению аистов действительно оказалась созвучна многим. И вы, и жюри поддержали «Аистиный дом»! Это настоящее «Признание», и отчасти это тоже значит, что все не зря. Аисты на зимовке, конечно, не заметили этой суеты, но люди, им помогающие, в эти дни ощутили немаловажную поддержку! Ваша вера в аистиный проект и его поддержка для нас очень важны, дают силы двигаться дальше. Сердечное всем спасибо!» – написали авторы проекта.

Особо отметили в соцсетях ребят-школьников Ивана Степанова и Арсения Валентионока, спасших утопающих: «Ребятки – герои и молодцы!», «Ребята молодцы! Искренние поздравления! Как и писал ранее, в этой номинации все герои и победители!».

А лидер регионального спортивного движения Street Workout, победитель «Народного признания» 2018 года и член жюри премии 2019 года Виталий Дидыч рассказал, что ему было приятно побывать в составе жюри и отдать голоса за лучших из лучших.

Кстати, победителей поздравляли как районные газеты, так и ряд крупных пабликов в социальной сети «ВКонтакте»!

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Премия «Народное признание» разменяла лишь первый десяток, но уже прочно закрепила себя на позициях единственной, первой и народной! Многие пожелания, оставленные неравнодушными жителями региона, организаторы премии непременно воплотят в жизнь. До старта следующей, всеми любимой, 11-й премии осталось меньше года! Вы готовы?