Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям

19:46, 03 февраля 2020, ПАИ

Премия «Народное признание» позволяет ранее неизвестным людям получить общественную оценку. Именно так охарактеризовал сверхзадачу премии ученик 7-го класса средней общеобразовательной школы Соснового Бора (Себежский район) Арсений Валентионок в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Школьника из Себежа выдвинули за спасение утопающих, он получил статуэтку в номинации «Поступок». Решением организаторов по итогам 2019 года в этой категории было два первых места, еще одним обладателем награды стал Иван Степанов.

«Спасибо Себежскому району и поселку Сосновый бор, а также Алтайскому краю, у меня там живет брат бабушки, - тоже помогали нам», - отметил Арсений Валентионок, поблагодарив всех, кто голосовал за него.



О юбилейной премии «Народное признание - 2019» читайте здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: Церемония награждения часть первая, часть вторая, гости праздника, Победители и номинанты, фуршет.

Видео с церемонии награждения здесь >>>.