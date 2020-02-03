0
19:46
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
18:38
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
18:11
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
17:37
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
17:34
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
16:51
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
15:46
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
Еще новости
Общество

Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям

Фото: Надежда Назарова

Премия «Народное признание» позволяет ранее неизвестным людям получить общественную оценку. Именно так охарактеризовал сверхзадачу премии ученик 7-го класса средней общеобразовательной школы Соснового Бора (Себежский район) Арсений Валентионок в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Школьника из Себежа выдвинули за спасение утопающих, он получил статуэтку в номинации «Поступок». Решением организаторов по итогам 2019 года в этой категории было два первых места, еще одним обладателем награды стал Иван Степанов.

«Спасибо Себежскому району и поселку Сосновый бор, а также Алтайскому краю, у меня там живет брат бабушки, - тоже помогали нам», - отметил Арсений Валентионок, поблагодарив всех, кто голосовал за него.


О юбилейной премии «Народное признание - 2019» читайте здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: Церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникаПобедители и номинантыфуршет.

Видео с церемонии награждения здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО) Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе Юный композитор Елисей Альт: Я рад победе в «Народном признании» Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области Народное признание - 2019: Что размещали в соцсетях гости премии Выбираем достойных: В Пскове в десятый раз прошло вручение премии «Народное признание»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
03 февраля 2020
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
03 февраля 2020
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
03 февраля 2020
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
03 февраля 2020
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
03 февраля 2020
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
03 февраля 2020
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
03 февраля 2020
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе
03 февраля 2020
Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе

Идет загрузка...