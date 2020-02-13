Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе

09:41, 13 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с дорожно-транспортным происшествием на трассе Р-23 в Пустошкинском районе, в котором погибли восемь человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Комплексное оказание медицинской помощи пострадавшим производится по поручению Михаила Ведерникова. Отмечается, что медиками выездных бригад была предоставлена вся необходимая оперативная помощь.

В пресс-службе добавили, что губернатор находится во взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На трассе организовано реверсивное движение.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у деревни Руда после полуночи 13 февраля. Там столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Volvo. Имеется информация о восьми иностранных погибших — водителе и семи пассажирах микроавтобуса. Двое пострадавших находятся в больнице.

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