Эксперт: Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги на месте ДТП в Пустошкинском районе не выявлено

10:06, 13 февраля 2020, ПАИ

К дорожным компаниям, обслуживающим участок дороги в Пустошкинском районе, где 13 февраля в результате ДТП погибли 8 человек, каких-либо претензий нет. Таковы выводы экспертов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Согласно акту обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, подписанному представителями ГИБДД и обслуживающей дорогу подрядной организации, претензий к дорожным органам по факту произошедшего нет», - заверили в компании.

По слова представителей ФКУ Упрдор «Северо-Запад», покрытие дороги было обработано противогололедными материалами. «Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в месте совершения ДТП не выявлено», - настаивают эксперты.

ДТП зафиксировано в 0:20 на трассе Р23 в Пустошкинском районе. При столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще двое доставлены с травмами в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото с места дорожной аварии здесь >>>.