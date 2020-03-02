Названа средняя стоимость обеда для учащихся младших классов

14:06, 02 марта 2020, ПАИ

Средняя цена обеда для учащихся младших классов составляет 60 рублей. В эту стоимость, по словам заместителя министра просвещения Андрея Николаева, не включены услуги персонала школьных столовых, передает ТАСС.

Стоимость питания на одного школьника рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения. Цена обеда будет индивидуальной для каждого региона – от 44 рублей до 160 рублей.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с предложением бесплатно обеспечить горячим питанием учеников 1-4 классов. Было также дано поручение сделать это к 1 сентября 2020 года. В целом по стране обеспечение горячим питанием школьников должно произойти не позднее 1 сентября 2023 года.

В Псковской области порядка 30 тысяч школьников обеспечат горячим питанием. В середине февраля в Пскове обсуждали проблемы организации горячего питания школьников. Накануне Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников.