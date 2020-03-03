Михаил Ведерников: Горжусь нашими общественниками

23:59, 03 марта 2020, ПАИ

«Горжусь нашими общественниками и буду оказывать им всю возможность поддержку», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя победу 19 некоммерческих организаций региона в первом конкурсе Фонда президентских грантов.

Глава региона подчеркнул, что НКО Псковской области сделали ещё один важный шаг к достижению большой цели – ста миллионам рублей в год по линии Фонда президентских грантов.

«В первом же конкурсе 2020 года нашими общественниками был взят рекорд – 38 млн рублей, – сообщил Михаил Ведерников. – Это почти в два раза больше, чем аналогичные результаты прошлого года! Кроме того, Псковское отделение Российского Красного Креста получило максимальный на данный момент для Псковской области грант в размере более 7 млн рублей».

Губернатор добавил, что новые рекорды показывают, что некоммерческий сектор Псковской области сильнее, чем кто-либо мог себе представить ещё несколько лет назад.

2 марта губернатор Михаил Ведерников встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове. О том, кто из псковских НКО получил поддержку Фонда президентских грантов по итога первого конкурса, можно узнать здесь>>>

В настоящее время стартовал прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов.