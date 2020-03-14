Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Совет Федерации на заседании 14 марта принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию.
Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.