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Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации на заседании 14 марта принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию.

Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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