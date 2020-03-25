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Общество

Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Основные предложения главы государства собрало Псковское агентство информации:

С 28 марта по 5 апреля — выходные.

Голосование по поправкам в Конституцию переносится. Новую дату президент не назвал. Ранее голосование планировалось 22 апреля.

Выплаты по больничным не ниже МРОТ. Даже если стаж не дотягивает.

Пособие по безработице становится больше - 12 тысяч рублей.

Семьям, имеющим право на маткапитал — 5 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты ветеранам и труженикам труда ко Дню Победы — до майских праздников. Мараторий на сбор справок для льгот и пособий на ближайшие полгода.

По ипотеке и потребительским кредитам для тех, чей доход упал на 30% — каникулы.

Для малого и среднего бизнеса — отсрочка по налогам. И просьба к работодателям не увеличивать число безработных.

Вводится налог на процент по вкладам. То же самое для дивидендов, уходящих в гругие государства.

Также президент поблагодарил медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, которой в стране заразились 658 человек, а в мире - более 400 тысяч. В Псковской области диагноз подтвержден у четырех человек. 

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