Предпринимателям в Псковской области будут выдавать микрозаймы на погашение долгов по зарплате

10:25, 30 марта 2020, ПАИ

Фонд гарантий и поддержки развития предпринимательства Псковской области окажет помощь малому и среднему бизнесу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор Фонда г Анастасия Иванова в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 марта.

По словам Анастасии Ивановой, на федеральном уровне уже идет работа по разработке мер, первый пакет уже готов к применению, второй — в разработке. Кроме того, внесены изменения в систему налоговых выплат — реструктуризация.

«Мы должны будем выдавать микрозаймы для погашения задолженности по зарплате — это впервые. Раньше мы дали средства, но поддерживали бизнес, у которого нет задолженности. А теперь будем выдавать микрозаймы всем, независимо от наличия задолженности. Для поддержки всех отраслей - сумма до 5 миллионов», - пояснила Анастасия Иванова.

Гость эфира подчеркнула, что помощь оказывается пострадавшим отраслям бизнеса, если заметна сильная динамика ухудшения ситуации. «Ситуация сложная, будем реагировать оперативно для всех отраслей. Так или иначе есть моменты что мы смотрим на выручку, расчётный срок, где можно увидеть произошло ли падение выручки», - добавила Анастасия Иванова.

В Псковской области официально зарегистрирован один случай смерти от коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что 420 жителей Псковской области ожидают результата проб на коронавирус. Накануне в Псковской области вышел измененный указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 723,3 тысяч человек. Почти 34 тысячи человек умерли, ещё 151,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.