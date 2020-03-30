Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)

22:03, 30 марта 2020, ПАИ

Рейд по торговым точкам и заведениям общепита Пскова провели сотрудники отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД, работники областной администрации и общественники 30 марта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, проверялось исполнение указа губернатора региона Михаила Ведерникова, направленного на недопущение распространения коронавируса COVID-19.

Всего было выявлено четыре точки, работающих с нарушениями. Подробности здесь>>>

В настоящее время разрешено работать лишь продуктовым магазинам, аптекам и точкам, торгующим товарами первой необходимости. Общепиты могут организовать доставку или работать на вынос без посещения клиентами помещений.

Недавно полиция проверила бар в центре Пскова, который, по мнению местных жителей, нарушал карантин. Также полиция и общественники провели рейды по кальянным областного центра.