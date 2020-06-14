ФОТОФАКТ: Две воронки в небе образовались перед ураганом в Бежаницком районе

12:56, 14 июня 2020, ПАИ

Жительница Фишнёво запечатлела на камеру две воронки, образовавшиеся в небе перед тем, как на юг Псковской области обрушился штормовой ветер и ливень. Уникальными кадрами Ольга Скороходова поделилась с газетой Бежаницкого района «Сельская новь».

По словам автора фотографий, две воронки шли навстречу друг другу и в какой-то момент столкнулись.

В Бежаницком и Локнянском районах 10 июня наблюдался сильный шквалистый ветер, который привёл к немалым разрушениям. «Со дворов улетали детские металлические качели и беседки с основанием из шпал, с огородов – пятиметровые парники...» – пишет газета «Сельская новь».

В деревне Фишнёво Бежаницкого района сильным ветром были повреждены кровли 20 домов. Наиболее пострадавший от ураганного ветра Бежаницкий район получит из резервного фонда администрации Псковской области 1 миллион рублей.

Очевидцы также засняли на видео ураган в Локнянском районе. Фоторепортаж ПАИ здесь.