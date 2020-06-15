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Общество

17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки

В Великих Луках за последние сутки коронавирусом заразились 17 человек. К 15 июня количество заболевших COVID-19 в городе составило 381 человек. День назад заболевших было лишь 364, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (510 случаев), на третьем – Островский район (156 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрирован 1 901 случай заражения коронавирусом, 566 человек выздоровели, 19 – умерли.

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