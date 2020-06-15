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Общество

Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом

Фото: Ольга Скороходова.

Жительница Фишнёво запечатлела на камеру редкое природное явление, образовавшееся в небе перед тем, как на юг Псковской области обрушился штормовой ветер и ливень: навстречу друг другу двигались две воздушные массы. Природу этого явления Псковскому агентству информации прокомментировала начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

Метеоролог объяснила, что шквалистое усиление ветра, которое наблюдалось 10 июня в Локнянском и Бежаницком районах, и необычное движение воздушных масс – конвективные явления одного порядка. «В летнее время при высоких температурах, при переходах воздушной массы из одного состояния в другое возможно наблюдать такое явление», - отметила Тала Нещадимова.

Фото: Ольга Скороходова.

Специалист подчеркнула, что чаще этот феномен появляется в южных регионах. «Для нашей области редкость этого явления не в том, что оно не часто возникает, а в том, что оно редко замечается: это крайне локальное явление. С какой-то стороны, женщине повезло, что она успела это увидеть и зафиксировать. Это очень узкие процессы, и они идут, как правило, узкой полосой», - прокомментировала Тала Нещадимова.

Метеоролог добавила, что в регионах с более теплым климатом шквалистое усиление ветра может сопровождаться элементами смерча. «До смерча дело не дошло, - отметила Тала Нещадимова. - Бывает, когда воронки ярко выражены, но в данном случае элементы смерча не присутствовали. Если бы жительница Фишнёво проследила дальше, мы бы могли сказать, зародился он или нет».

В Бежаницком и Локнянском районах 10 июня наблюдался сильный шквалистый ветер, который привёл к немалым разрушениям. «Со дворов улетали детские металлические качели и беседки с основанием из шпал, с огородов – пятиметровые парники...» – пишет газета «Сельская новь». В деревне Фишнёво Бежаницкого района сильным ветром были повреждены кровли 20 домов. Наиболее пострадавший от ураганного ветра Бежаницкий район получит из резервного фонда администрации Псковской области 1 миллион рублей.

Очевидцы также засняли на видео ураган в Локнянском районе. Фоторепортаж ПАИ здесь.

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