0
21:38
Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
21:13
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
20:08
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
19:40
«Say Goodbye Hollywood»: История псковички, которая застряла в Калифорнии во время пандемии
19:38
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18:06
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
17:50
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Начался приём заявок на грантовый конкурс для НКО Псковской области

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К направлениям, по которым проводится конкурс, можно отнести деятельность, ориентированную на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан. Также к участию в конкурсе допускаются проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений или направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Максимальный размер субсидии, которую можно получить по итогам конкурса, составляет 200 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 17 июля 2020 года по адресу улица Конная, 2 или на почтовый адрес 180001, Псков, улица Некрасова, 23, управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: (8 8112) 29-91-42.

На этой неделе стали известны итоги конкурса Фонда президентских грантов. 19 псковских организаций выиграли 32,7 миллиона рублей. В частности, поддержку встретили приют для собак «Шанс», воркаут-движение и мини-театр из Пыталовского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
18 июня 2020
Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
18 июня 2020
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня 2020
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18 июня 2020
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
18 июня 2020
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2020
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
18 июня 2020
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения
18 июня 2020
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения

Идет загрузка...