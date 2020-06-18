Начался приём заявок на грантовый конкурс для НКО Псковской области

21:03, 18 июня 2020, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К направлениям, по которым проводится конкурс, можно отнести деятельность, ориентированную на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан. Также к участию в конкурсе допускаются проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений или направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Максимальный размер субсидии, которую можно получить по итогам конкурса, составляет 200 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 17 июля 2020 года по адресу улица Конная, 2 или на почтовый адрес 180001, Псков, улица Некрасова, 23, управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: (8 8112) 29-91-42.

На этой неделе стали известны итоги конкурса Фонда президентских грантов. 19 псковских организаций выиграли 32,7 миллиона рублей. В частности, поддержку встретили приют для собак «Шанс», воркаут-движение и мини-театр из Пыталовского района.