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Общество

Прирост заболевших COVID-19 великолучан остаётся серьёзным – глава администрации

Глава администрации Великих Лук Любовь Романова обратилась к жителям города в связи со смягчением ограничений в регионе, направленных на борьбу с коронавирусом. Предостережение опубликовано на сайте муниципалитета.

Любовь Романова попросила максимально сохранять осторожность, посещая торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, летние кафе, торговые точки на рынках и ярмарках.

«В нашем городе ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции всё ещё далека от идеальной. Прирост заболевших COVID-19 великолучан остаётся серьёзным – в среднем в течение прошедшей недели число ежедневно регистрируемых больных коронавирусной инфекцией составляло 10 человек, что весьма немало для нашего города. А значит, опасность заражения COVID-19 не исчезла, она вполне реальна», – подчеркнула глава администрации.

Любовь Романова призвала великолучан следовать всем правилам безопасности: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще обрабатывать руки антисептиком, носить маски и перчатки в общественном транспорте, в том числе в такси. Глава администрации напомнила, что все открывшиеся предприятия торговли, сферы услуг, общественного питания обязаны неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Великолучанам напомнили, что  городской пляж закрыт, несмотря на установившуюся жаркую погоду.

«Дорогие друзья, будьте осторожны! Избегайте общения с другими людьми, особенно имеющими явные признаки респираторного заболевания. Всегда соблюдайте социальную дистанцию, перчаточно-масочный режим. Берегите своё здоровье, не подвергайте себя и других людей риску заражения опасной инфекцией», – заключила Любовь Романова.

За последние сутки ещё 17 человек заразились коронавирусом в Великих Луках.

19 июня Михаил Ведерников внёс изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом. В частности, в регионе разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, к работе могут вернуться нестационарные торговые точки на рынках и ярмарках. В ограниченном режиме возобновляется работа ТЦ. Отели, дома отдыха и туристические базы могут размещать постояльцев, заполняя не более 50 % номерного фонда.

Остальные ограничительные мероприятия продлены до 30 июня.

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