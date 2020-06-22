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Общество

Использовавшийся нацистами для уничтожения детей колодец нашли в Орловской области

В Орловской области поисковики нашли колодец, который нацисты в годы Великой Отечественной использовали для уничтожения детей из концлагеря, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В посёлке Крутовском поисковики МПО «Костер» обнаружили колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков.

По факту преступлений, совершенных солдатами вермахта, следователи организовали доследственную проверку. В рамках реализации проекта «Без срока давности» следователи дадут уголовно-правовую оценку выявленному факту.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе

Ранее в районе деревни Моглино Псковского района было обнаружено массовое захоронение убитых нацистами мирных жителей. Сообщалось, что с 1941 по 1944 год в данном населенном пункте на месте концентрационного лагеря немецко-фашистские оккупанты казнили около трёх тысяч человек.

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.

А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».

Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».

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