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Общество

Ведерников: Открытие авиасообщения в Калининград и Анапу – важное событие и большая победа

Фото Дарьи Хватковой

Михаил Ведерников отметил, что открытие авиасообщения из Пскова в Калининград и Анапу является важным событием и большой победой. Об этом глава региона заявил на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы связали авиасообщением Псков, Калининград и Анапу, это важное событие и большая победа», - отметил Ведерников.

Также губернатор добавил, что, когда увеличивались частоту рейсов из Пскова в Москву, многие сомневались в целесообразности и востребованности такого шага.

«Аналогичный скепсис бы и в отношении Сочи», - подчеркнул Михаил Ведерников, напомнив, что благодаря этим двум направлениям был увеличен пассажиропоток аэропорта в пять раз – до более чем 33 тысяч человек.

«Сегодня мы открыли ещё два новых направления и останавливаться на этом не собираемся», - добавил Ведерников, поблагодарив всех, кто принимает участие в развитии аэропорта.

Сегодня, 23 июня, первый самолёт с пассажирами из Калининграда приземлился в Пскове, они рассказали о полёте. Впервые псковичи отправились в Анапу  из псковского аэропорта.

Ранее губернатор ответил на вопрос о строительстве аэропорта в Великих Луках и рассказал о возможности запуска авиарейсов в Симферополь.

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