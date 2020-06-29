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Общество

Псковский госархив подготовил видеопрезентацию сборника «Без срока давности»

Государственный архив Псковской области подготовил презентацию сборника материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности». Видеозапись опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Презентовали сборник материалов руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева (ПсковГУ).

«Проблема фальсификации имеет глубокие корни. Чем дальше событие уходит от ныне живущих людей, тем больше попыток сыграть на искажении фактов, их интерпретировать в угоду каким-то личным интересам. И это приобретает особую важность в условиях политических игр. 75 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. И за этим сроком уходят важные факты. Это даёт возможность манипулировать общественным сознанием и формировать выгодную картину событий, которая далека от реальности», – сказала Людмила Алиева.

Сборник материалов конференции будет направлен во все ведущие научные учреждения страны, а также в библиотеки и школы Псковской области.

Сборник уникальных материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности» доступен всем желающим в электронном формате здесь.

Ранее о сборнике архивных материалов «Без срока давности» рассказал губернатор Псковской области.

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла II Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.

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