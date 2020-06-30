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ВИДЕО: Михаил Ведерников и митрополит Тихон рассказали о парке «Россия – моя история»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказали о строительстве исторического парка «Россия – моя история» в ходе пресс-подхода по итогам совещания с председателем наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателем совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергеем Степашиным 30 июня.

Губернатор и владыка заверили, что никакой жилой застройки на выкупленном в собственность региона земельном участке, на котором появится исторический парк, не будет.

«Сейчас приняли решение: музей «Россия – моя история» строится. Никакой застройки там не будет: ни владыка, ни я такого не допустят», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме этого, стало известно, что по программе «Возрождение объектов культурного наследия» в Псковской области реконструируют 33 здания, а в ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря.

Сергей Степашин в ходе сегодняшнего визита в Псковскую область заявил о необходимости расширения географии внутреннего туризма в регионе.

Также федеральные и региональные власти обсудили проблемы развития пушкинских мест в Псковской области.

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