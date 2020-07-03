Бодрое лето. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2020 года

18:28, 03 июля 2020, ПАИ

Вопреки привычкам организма, настроенного летом на отдых, июнь 2020 года отдыхательным и расслабленным никак не назовешь. Пандемия коронавируса хоть всё еще с нами, но тема заразы незаметно отступает на периферию уставшего от нее сознания.

На первый план общероссийской, а значит региональной повестки, вышли отсроченные события весны: парад Победы в Москве и голосование по поправкам в Конституцию. В целом, событий, которые не связаны с коронавирусом и не подчинены логике борьбы с эпидемией, стало больше. Жизнь возвращается в привычное русло. Ну, или нам так хочется думать.

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «ТОП-10 событий месяца».

ТОП-5

5 место. От коронавируса скончались два псковских врача — Алексей Поднебесный и Анвар Сабиров

Трепетное отношение к медикам, которое появилось весной, никуда не исчезло. И раньше было очевидно, что дефицит медицинских кадров в стране, и, в частности, в Псковской области катастрофичен. Но сейчас дамоклов меч этой проблемы обрушился на головы каждого из нас. Их слишком мало, их ужасно мало. Их надо беречь. Поэтому потеря врачей, которые спасали пациентов от коронавируса, воспринимается, как потеря родных и близких людей.

В начале июня скончался врач из Опочки Алексей Поднебесный. Он приехал в Псковский ковид-центр на помощь коллегам и не уберег себя. Буквально на днях от коронавируса умер врач Псковской горбольницы Анвар Сабиров.

Оба — профессионалы с солидным многолетним стажем за спиной, уважаемые и любимые пациентами и коллегами. Никто не возьмется утверждать, что это последние потери наших медиков, но каждая из них — как первая.

4 место. Открытие авиарейсов на Калининград и Анапу

«Нас снова распаковали», - сказал, комментируя старт рейсов, один из наших экспертов. Точнее, не скажешь: Псков продолжает укреплять воздушные связи.

Туристический интерес к Калининграду ничуть не ниже, чем к Анапе. Многие жители Псковской области имеют шенген, но добраться на автомобиле до Калининградской области могут позволить не все. А тут — крайняя западная точка России вдруг становится в часовой доступности и по цене явно меньше затрат на визу и бензин. Взял и слетал на три денька. Удобно. А там рядом — Балтийское море, Куршская коса, тот же Евросоюз для кратких трипов.

Про Анапу и говорить нечего - черноморское побережье и всё такое.

Понятно, что семейная экономика, подорванная ограничительными мерами и борьбой с коронавирусом, скажется на загруженности авиарейсов. Но в подобной же ситуации сейчас находятся все региональные авиаперевозки в России. Так что будем надеяться, что наши бюджеты позволят все-таки полететь и отдохнуть, а авиаперевозчики будут поддержаны государством.

3 место. Главой Псковского облсовпрофа избран Игорь Иванов, контракт с Ульяной Михайловой расторгнут

Пожалуй, две трети наших экспертов назвали смену власти в Псковском облсовпрофе важным политическим событием не только месяца, но и года.

Противостояние между отраслевыми профсоюзами и Ульяной Михайловой длилось слишком долго, социальные партнеры облсовпрофа — работодатели, региональные власти — были не удовлетворены политикой профсоюзного главы области. В конечном итоге, латентная война из окоп вышла в открытое медиа пространство. Но итоги ее были подведены мирным путем — на конференции профсоюзов. Там новым председателем облсовпрофа был избран Игорь Иванов.

Еще до конференции к лидерам отраслевых профсоюзов, которые поддержали кандидатуру Иванова, были вопросы о его компетенциях: не рановато ли ему на такую должность?

Эти вопросы остаются и сейчас. Совместить бизнес-интересы профсоюзов, мир между отраслевиками, наладить отношения между облсовпрофом, региональными властями и ассоциацией работодателей — для этого мало быть просто компромиссной фигурой пусть и с хорошей командой (есть ли она сейчас?). Надо быть жестким дипломатом.

Мы не можем сказать, что за три недели с момента конференции Игорь Иванов сделал что-то эдакое, что удивило бы. Нет, он ожидаемо уволил руководителя «Хилово» Александра Михайлова, но нового «ого-го!» какого директора пока не нашел. Как говорится – время покажет.

2 место. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Степень вовлеченности жителей Псковской области в обсуждение поправок оказалась очень высокой, признают наши эксперты. «Мнение по поводу поправок сформировалось у большинства. Даже те, кто в итоге не голосовал, они все равно свое отношения к предложениям выработали. И это тоже говорит о высокой общественной дискуссии», - отметил один из экспертов ПАИ.

Стоит отметить, что обсуждение поправок и дискуссии между их сторонниками и противниками (а началось всё гораздо раньше июня!) шли конструктивно. Площадок для высказывания самых разных мнений было хоть отбавляй.

Как и много раз до этого российская оппозиция, и псковская, как ее составляющая, не смогли выработать единой политики по отношению к этому вопросу общенациональной повестки. Бойкотировать? Голосовать «против»? Что-то еще. В большинстве своем критики поправок окопались в уютных ютюб-каналах, инстаграмм-аккаунтах и телеграмм-каналах, и уже оттуда как-то вяло тянули свою телегу в разные стороны. Та же кухня, те же собутыльники — только теперь в интернете...

Раз за разом оппозиционеры не могут прийти к единому знаменателю по вопросам, которые касаются судьбы всей страны. Между тем, у общества есть заказ не только на крепкую и стабильную власть, которая в состоянии справляться с кризисом вроде ковид-экономического, но и на оппозицию — внятную, вменяемую, переросшую уровень «баба яга против», или «кац так сказал».

Быть может, общероссийское голосование за (теперь уже понятно — именно «за») поправки в Конституцию станет точкой отсчёта для формирования в России новой оппозиции. Но это далёкая перспектива, которая может и не воплотиться в жизнь.

Реалии же для региона таковы: Псковская область на втором месте по уровню поддержки поправок в Конституцию РФ в СЗФО.

Где-то от жары упало так и не успевшее созреть яблоко.

1 место. Начало строительства новой инфекционной больницы в Псковской области

Бац! - и уже строится.

Самое быстрое решение, самое быстрая стройка — так можно назвать историю с началом возведения новой областной инфекционной больницы.

«Для региона — это, безусловно, главное событие. Тут надо отдать региональной власти и врачебному сообществу, которые сумели обосновать важность больницы перед главой государства», - считает наш эксперт, врач с многолетним стажем. Его позицию своими голосами поддержало большинство принявших участие в нашем опросе.

Инфраструктура здравоохранения Псковской области обнажила свои недостатки и тянуть с решением этой проблемы не было никакого времени.

Теперь вслед за строительством новой инфекционки, которая обещает стать передовым медучреждением Псковской области, медики ждут следующего шага: кардинального решения вопроса с нехваткой кадров и их оплатой.

Надеемся, что эта часть решения одной большой проблемы тоже не за горами.

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