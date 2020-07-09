Псковичи раскупили билеты на симфонический оркестр за пять дней

09:13, 09 июля 2020, ПАИ

1 августа Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет «Летние сезоны» концертом «Лавандовая ночь». За пять дней псковичи уже раскупили все билеты на опен-эйр на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Об этом областная филармония сообщила в своем Instagram.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Оркестр уже приступил к очным репетициям и готовит серию летних концертов на открытом воздухе.

На второй концерт «Лавандовая ночь» 1 августа в 22:00 еще остались билеты, уточняют в филармонии. Также два билета достанутся победителю конкурса.