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Общество

Псковичи раскупили билеты на симфонический оркестр за пять дней

Фото: philpskov.ru.

1 августа Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет «Летние сезоны» концертом «Лавандовая ночь». За пять дней псковичи уже раскупили все билеты на опен-эйр на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Об этом областная филармония сообщила в своем Instagram.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Оркестр уже приступил к очным репетициям и готовит серию летних концертов на открытом воздухе.

На второй концерт «Лавандовая ночь» 1 августа в 22:00 еще остались билеты, уточняют в филармонии. Также два билета достанутся победителю конкурса.

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