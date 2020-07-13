В Моринском интернате еще четыре человека заболели коронавирусом

23:16, 13 июля 2020, ПАИ

Новые случаи коронавируса выявили в двух активных очагах – в Моринском психоневрологическом интернате и на предприятии «Йура Корпорейшн РУС». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

В Морино коронавирус подтвердился у четырех бессимптомных носителей, на «Йура Корпорейшн РУС» также зарегистрирован еще один случай COVID-19.

Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3293 человека, а побороли COVID 1638 человек. За сутки в регионе зарегистрировали 34 новых случая заражения.

Из-за очага коронавируса в Моринском психоневрологическом интернате эпидемиологическая ситуация в Дновском районе долгое время оставалась «непростой». Ранее считалось, что вспышка инфекции в учреждении практически погашена.