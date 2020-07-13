0
23:03
Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
22:37
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
22:26
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
22:14
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
21:00
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
20:41
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
19:45
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Еще новости
Общество

В Моринском интернате еще четыре человека заболели коронавирусом

Фото: Дарья Хваткова.

Новые случаи коронавируса выявили в двух активных очагах – в Моринском психоневрологическом интернате и на предприятии «Йура Корпорейшн РУС». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

В Морино коронавирус подтвердился у четырех бессимптомных носителей, на «Йура Корпорейшн РУС» также зарегистрирован еще один случай COVID-19.

Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3293 человека, а побороли COVID 1638 человек. За сутки в регионе зарегистрировали 34 новых случая заражения.

Из-за очага коронавируса в Моринском психоневрологическом интернате эпидемиологическая ситуация в Дновском районе долгое время оставалась «непростой». Ранее считалось, что вспышка инфекции в учреждении практически погашена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Моринском интернате еще четыре человека заболели коронавирусом Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии В России отменят 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа ВОЗ: Многие страны пошли в неверном направлении в борьбе с COVID-19 50 псковских медиков получили компенсации из-за заражения COVID-19 Вера Емельянова: Мы должны быть готовы ко второй волне коронавируса Новая инфекционная больница в Псковской области примет первых пациентов в октябре Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
13 июля 2020
Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
13 июля 2020
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
13 июля 2020
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
13 июля 2020
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
13 июля 2020
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
13 июля 2020
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
13 июля 2020
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику
13 июля 2020
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику

Идет загрузка...