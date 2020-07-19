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Общество

О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи

Фото: Археологический центр Псковской области.

Специалисты Археологического центра завершили работу на Ильинском VII раскопе на улице Леона Поземского в Пскове и передали участок дороги строителям. О судьбе найденной под землёй древней постройки рассказали специалисты в Instagram учреждения.

«Постройку сохраняют целиком на месте, – ответил на вопрос псковича в комментариях археолог. – Перекрывают геотекстилем и засыпают песком. Трубу прокладывают рядом, чтоб постройке не навредить».

Фото: Археологический центр Псковской области.

«Жаль что закапывают», – написала одна из подписчиц и отметила, что из этого «кусочка стены» можно было сделать туристический объект и инфраструктуру вокруг.

Фото: Археологический центр Псковской области.

«Если долго всматриваться в супесь и ямы в ней, то можно увидеть прилегающую территорию церкви Косьмы и Дамиана: прицерковное кладбище и, возможно, несколько периодов существования ограды этого кладбища, затем один или несколько пожаров и следов его тушения, ну а позже – постройку, которую вкрячили прямо на кладбище», – написала в своём личном Instagram несколькими днями ранее участница раскопок.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Ранее археологи обещали устроить в свой профессиональный праздник показ находок текущего сезона.

Недавно они рассказали о том, что нашли необычный точильный каменьнезаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.

О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском XII раскопе, расположенном в центре проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.

Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.

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