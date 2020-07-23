0
16:48
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
16:29
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
15:50
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
15:43
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
15:21
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
15:17
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
Еще новости
Общество

Псковский архив презентовал сайт «Без срока давности»

23 июля заработал мультиязычный сайт проекта «Без срока давности. Псковская область». Видеопрезентацию сайта подготовил Государственный архив Псковской области.

«Цель всероссийского проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них стали жертвами военных преступлений нацистов. В архиве хранятся более 4000 дел о страшных событиях войны», - отметил руководитель регионального отделения РИО Валерий Кузьмин.

Эти материалы оцифруют и разместят на сайте проекта «Без срока давности». Некоторые материалы можно посмотреть в сети уже сегодня.

«Создание такого сайта расширяет наши знания о том, что происходило во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области», - подчеркнул директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

На сайте будут публиковаться новости о проекте «Без срока давности», будут размещаться документы о тех событиях и небольшие очерки о конкретных преступлениях нацистов против мирного населения.

Сборник уникальных материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности» доступен всем желающим в электронном формате здесь.

Ранее о сборнике архивных материалов «Без срока давности» рассказал губернатор Псковской области.

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла II Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Псковский архив презентовал сайт «Без срока давности» Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник Около 300 псковских фронтовиков получат телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью Более 27 млн деревьев высадили в рамках международной акции «Сад памяти» Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020» Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны Шествие «Бессмертного полка» намерены отложить на сентябрь
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июля 2020
Визит губернатора в Печоры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
23 июля 2020
Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
23 июля 2020
Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
23 июля 2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
23 июля 2020
В 3,3 раза снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
23 июля 2020
Тестирование на наличие антител к COVID-19 будут проводить в Псковской области
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
23 июля 2020
Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала
23 июля 2020
Михаил Ведерников: Угроза распространения коронавируса ещё не миновала

Идет загрузка...