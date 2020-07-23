Псковский архив презентовал сайт «Без срока давности»
23 июля заработал мультиязычный сайт проекта «Без срока давности. Псковская область». Видеопрезентацию сайта подготовил Государственный архив Псковской области.
«Цель всероссийского проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них стали жертвами военных преступлений нацистов. В архиве хранятся более 4000 дел о страшных событиях войны», - отметил руководитель регионального отделения РИО Валерий Кузьмин.
Эти материалы оцифруют и разместят на сайте проекта «Без срока давности». Некоторые материалы можно посмотреть в сети уже сегодня.
«Создание такого сайта расширяет наши знания о том, что происходило во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области», - подчеркнул директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.
На сайте будут публиковаться новости о проекте «Без срока давности», будут размещаться документы о тех событиях и небольшие очерки о конкретных преступлениях нацистов против мирного населения.
Сборник уникальных материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности» доступен всем желающим в электронном формате здесь.
Ранее о сборнике архивных материалов «Без срока давности» рассказал губернатор Псковской области.
Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.
Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.
14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла II Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.
Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.