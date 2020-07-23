Псковский архив презентовал сайт «Без срока давности»

15:11, 23 июля 2020, ПАИ

23 июля заработал мультиязычный сайт проекта «Без срока давности. Псковская область». Видеопрезентацию сайта подготовил Государственный архив Псковской области.

«Цель всероссийского проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них стали жертвами военных преступлений нацистов. В архиве хранятся более 4000 дел о страшных событиях войны», - отметил руководитель регионального отделения РИО Валерий Кузьмин.

Эти материалы оцифруют и разместят на сайте проекта «Без срока давности». Некоторые материалы можно посмотреть в сети уже сегодня.

«Создание такого сайта расширяет наши знания о том, что происходило во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области», - подчеркнул директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

На сайте будут публиковаться новости о проекте «Без срока давности», будут размещаться документы о тех событиях и небольшие очерки о конкретных преступлениях нацистов против мирного населения.

Сборник уникальных материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Без срока давности» доступен всем желающим в электронном формате здесь.

Ранее о сборнике архивных материалов «Без срока давности» рассказал губернатор Псковской области.

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодёжном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла II Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.