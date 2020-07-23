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Общество

Нойс, Тарту и Витебск поздравили Псков с Днем города

Фото: Дарья Хваткова.

Города-партнеры поздравили Псков с 1117-летием со дня первого упоминания в летописи и 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Псков - это не только город с особенной историей, многими храмами и соборами, а город, который очаровывает. Каждый визит в Пскове отмечен особенными событиями и сердечными людьми», - поделился в своем поздравлении Бургомистр города Нойса Райнер Бройер.

Кроме того, письменное поздравление пришло от мэра города Тарту Урмаса Клааса: «От имени всех жителей Тарту желаю всем жителям здоровья и счастья, а также процветания городу Пскову! С 1117-ым днем рождения!».

Председатель Витебского городского исполнительного комитета В.В. Зарянкин и председатель Витебского городского Совета депутатов В.И. Белевич отметили многовековую историю Пскова и пожелали ему дальнейшего развития: «В этот замечательный день желаем всем жителям Пскова крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и оптимизма, а городу - процветания и развития!».

Также теплые слова в письменном поздравлении передал мэр города Неймегена Хуберт Брулс.

Видеопоздравления с сердечными пожеланиями город получил от мэра города Валмиеры Яниса Байкса, председателя Резекненской городской Думы Александра Барташевича, председателя Даугавпилсской Думы Игоря Прелатова, мэра города Белостока Тадэуша Трусколяски, общества породненных связей Псков-Неймеген, общества дружбы имени Бернда Штёккера (Нойс).

23 июля Псков отмечает 1117-ю годовщину первого упоминания о городе в летописи и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Псковичей с этой важной датой поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, городские власти, Андрей Турчак, знаменитая уроженка Пскова Оксана Федорова.

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