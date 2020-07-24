0
21:22
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
21:15
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
20:51
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
20:41
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
20:18
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
19:50
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:43
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
Еще новости
Общество

Псковские археологи готовят выставку находок

Фото: Instagram Археологического центра Псковской области.

Ко Дню археолога сотрудники Археологического центра Псковской области подготовят выставку артефактов, найденных в ходе раскопок в 2020 году. Специалисты уже начали подготовку, сообщается в Instagram учреждения.

«Мы начали готовить традиционную выставку с обзором находок из раскопов 2020 года. Ближе к Дню археолога мы разместим информацию о том, как и в какие дни её можно будет посетить», – говорится в сообщении.

Ранее археологи обещали устроить в свой профессиональный праздник показ находок текущего сезона.

Недавно они рассказали о том, что нашли необычный точильный каменьнезаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.

О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском XII раскопе, расположенном в центре проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.

Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
24 июля 2020
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
24 июля 2020
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
24 июля 2020
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
24 июля 2020
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
24 июля 2020
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
24 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
24 июля 2020
Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
Продажу спиртного на розлив в жилых домах запретили псковские власти
24 июля 2020
Продажу спиртного на розлив в жилых домах запретили псковские власти

Идет загрузка...