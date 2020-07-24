Псковские археологи готовят выставку находок
Ко Дню археолога сотрудники Археологического центра Псковской области подготовят выставку артефактов, найденных в ходе раскопок в 2020 году. Специалисты уже начали подготовку, сообщается в Instagram учреждения.
«Мы начали готовить традиционную выставку с обзором находок из раскопов 2020 года. Ближе к Дню археолога мы разместим информацию о том, как и в какие дни её можно будет посетить», – говорится в сообщении.
Ранее археологи обещали устроить в свой профессиональный праздник показ находок текущего сезона.
Недавно они рассказали о том, что нашли необычный точильный камень, незаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.
О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском XII раскопе, расположенном в центре проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.
Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.